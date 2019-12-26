شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة يقرر إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وسيضم المركز مجلس أمناء من خيرة المتخصصين فى مجال اللغة العربية، و ذلك اهتماما منه بشأن اللغة العربية وآدابها، وتشجيعا على إتقانها.

ويهدف المركز، إلى عقد دورات متقدمة جدًا في مجال اللغة العربية , تعطى الأولوية فيها للأئمة والعاملين بالأوقاف والعاملين في مجال الإعلام الديني , مع إصدار بعض الدراسات الميسرة لتعليم اللغة العربية , ودراسة منح شهادة التمكن في اللغة العربية تحت مسمى شهادة “البراعة في اللغة العربية” لتكون مكافئة لشهادة “التويفل” في اللغة الإنجليزية , على ألا تمنح إلا لمن يحقق هذا المستوى المتقدم في مجال اللغة كتابة وتحدثا ببراعة عالية.

ومن جانبها أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين عن فتح باب التقدم لدورة اللغة العربية المستوى المتقدم للأئمة والعاملين بالأوقاف ، والراغبين من الشباب العاملين في المجال الإعلامي ، وغيره من المجالات ، وسيتم منح شهادة باجتياز الدورة لجميع الناجحين ، وستتضمن الدورة فنون التدقيق اللغوى.

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وأكدت وزارة الاوقاف، مواصلة عمل الفوج الثالث لمعسكرات تدريب الدعاة المتميزين وأئمة المناطق بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.

ونظمت الوزارة جولة ترفيهية للأئمة الناجحين فى مسابقة إمام منطقة المشاركين فى الفوج الثالث لمعسكر أبى بكر الصديق كان معهم خلال الجولة الدكتور خالد السيد غانم، مدير عام البحوث والدعوة بوزارة الأوقاف، والمشرف على المعسكر ، والشيخ إبراهيم محمد إبراهيم عضو المركز الإعلامي بديوان عام الوزارة.

وتضمن البرنامج الترفيهى زيارة للمعالم الأثرية والثقافية بمدينة الإسكندرية، التى من بينها (مسجد سيدى المرسى أبو العباس، ومسجد الإمام البوصيرى، ومكتبة الإسكندرية )، وخلال الجولة أبدى جميع المشاركين إعجابهم الشديد بعظمة وروعة التراث الحضارى المصرى والإسلامى، مؤكدين أن مصر ستظل قوية وصاحبة حضارة رائدة فى البناء والتشييد.