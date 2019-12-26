شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق الفوج السادس للطلاب الوافدين لمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الفوج السادس للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، والذي يستضيف الطلاب الوافدين في الفترة من الخميس حتى السبت.

يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى القيام برسالتها التنويرية فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم ونشر رسالة الإسلام السمحة ، ومواجهة وتفنيد كل دعوى التشدد والغلو برعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا.

فيما عقدت وزارة الأوقاف، لقاء تثقيفيا لـ(60) طالبًا وافدًا من (11) دولة أفريقية وأسيوية ضمن اعمال الفوج الرابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

و أكد د. بكر زكي عوض، العميد السابق لجامعة الازهر، أن حياة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) مليئة بالأحداث التي كانت بمثابة الكتاب المفتوح لأمته علمًا وتعلمًا ؛ فلقد رباه ربه (عز وجل)على عينه فقال في حقه : ” فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا.

وأضاف أن المنة والرعاية من الله سبحانه شملت حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) في كل مراحل حياته قبل البعثة وبعدها، حيث كان ما بداخله يقول ويشهد ويعلم أن للكون خالقًا وواجدًا ، وهذا ما يدل على أن سيدنا محمدا (صلى الله عليه وسلم) كان في معية الله تعالى قبل أن يبعث ، وأن أهل مكة لما كذبوه (صلى الله عليه وسلم) عاتبهم الحق سبحانه وتعالى بسيرته فيما بينهم فقال مخاطبًا إياهم : ” لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ” ، وهذا من باب إعلاء مكانته (صلى الله عليه وسلم) ودفاعًا عنه.

Advertisements