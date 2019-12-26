الأمين العام للأزهر: ندعم الطلاب الموهوبين ونحفزهم على الابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، إن الأزهر يعمل على دعم الطلاب الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، مؤكدا دعم الأزهر لأبنائه لتنمية مهارات الابتكار في كافة المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم الخميس، اجتماع مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بمقر مشيخة الأزهر، نائبًا عن وكيل الأزهر الشريف، لبحث طرق تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة دعم وتطوير وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وتحويل هذه التوجيهات إلى خطط عملية وواقع ملموس على أرض الواقع.

وأكد الحداد، ضرورة التحرك الجاد والتواصل المستمر مع المناطق الأزهرية لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبتكرين بها.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه بالمعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين من معلمي وطلاب المعاهد الأزهرية، الذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية، كما تناول الاجتماع مقترحات أعضاء المكتب لآليات العمل في المرحلة المقبلة، والتي كان أبرزها إنشاء بيت للشباب، وتشكيل لجنة لرعاية الموهوبين والمبتكرين، وعمل مدرسة للخط العربي بكل منطقة أزهرية، إضافة إلى إنشاء متحف للفنون والابتكار لنشر الوعي بثقافة الابتكار وريادة الأعمال.