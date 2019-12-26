شيخ الأزهر لمدير مؤسسة زايد: مستعدون للتعاون لدعم القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حمد بن سالم العامري.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع مؤسسة زايد لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أفريقيا، على غرار مركز زايد بمدينة نصر، والذي أثبت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتوفير المنح الدراسية للطلاب الأفارقة الغير قادرين، وتدريب الأئمة الأفارقة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأضاف، أن الأزهر تربطه بالإمارات العربية المتحدة علاقة متميزة، وأثمر التعاون المشترك مع المؤسسات الإماراتية عن الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأزهر يتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب مدير عام مؤسسة زايد الخيرية، عن تَطَلُّع مؤسسته لمزيدٍ من التعاون مع الأزهر الشريف؛ والاستفادة من خبراته في مجال العمل الإنساني والخيري، خاصة في دول أفريقيا التي تعاني نقصا كبيرا في معلمي اللغة العربية، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد إنشاء جامعة بدولة تشاد كبداية لمشروعات أخرى داخل القارة.