محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ٣٥ ألف طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه المصري.
ومن المقرر أن تتسلم الهيئة الكمية المتعاقد عليها خلال الفترة من ١ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٠ من شركات إنتاج الزيت المحلية.
وبحسب بيان صحفي يأتي ذلك في إطار تدبير وزاة التموين والتجارة الداخلية لاحتياجات البلاد من زيت الطعام لفترة شهر رمضان المعظم.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لرمضان.. "التموين" تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت صويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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