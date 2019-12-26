مصر | بسبب كلب.. النيابة تأمر بحجز المتهم في واقعة قتل طفلين بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كلب.. النيابة تأمر بحجز المتهم في واقعة قتل طفلين بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز عامل 24 ساعة والمتهم في واقعة مقتل طفلين وهم "محمود"10 سنوات، و"محمد" 14 سنة، متأثرين بإصابتهما بطلق ناري، إثر مشاجرة بمنطقة البدرشين، لاستيلائهم على كلب ملك المتهم "نجل عمهم"، لحين ورود تحريات المباحث للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

ووجهت النيابة بجنوب الجيزة، للمتهم تهمة القتل، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "عامل" والمجني عليهما أبناء عم من عائلة عامر بقرية العزيزية بمنطقة البدرشين، وفي يوم الواقعة استولوا الأطفال "المجني عليهما" على كلب ملكه فتشاجر معهما المتهم بمصاحبه آخرين، مما أسفر أنه إطلاق المتهم النيران على أبناء عمه فتسببت في مقتل الأول فى الحال، ونقل الثانى إلى مستشفى قصر العينى، إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، تشريح جثة طفلين، وهم "محمود"10 سنوات، و"محمد" 14 سنة، متأثرين بإصابتهما بطلق ناري، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة.

وسيطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق، على مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

