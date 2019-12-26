مصر | ضبط شخصين خطفا حقيبة مشغولات ذهبية من "جواهرجي" بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين خطفا حقيبة مشغولات ذهبية من "جواهرجي" بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎تعرض جواهرجي ببندر ملوى جنوب محافظة المنيا للسرقة أثناء عودته إلى منزلة علي يد شخصين حيث خطفاحقيبة مجوهراتة وفرا هاربين.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بتعرض جواهرجي يدعي ج.م للسرقة أثناء عودته إلى منزلة ببندر ملوى حيث كان يحمل حقيبة تحتوي على كمية كبيرة من المجوهرات.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة ضباط القسم توصل إلى إلقاء القبض على المتهمين وارشدا عن المضبوطات واعترفوا بإرتكابهم الواقعة وانهما تربصا للجواهرهي أثناء عودته إلى منزلة وبحوزته حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبيةمستقلين دراجة نارية وارشدا المتهمين عن طرف ثالث ساعدهما في معرفة خط سير المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق‎