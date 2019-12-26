مصر | حبس عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، حبس عاطل ويدعى "علي.ك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري بدون ترخيص، فيما طلبت التحريات.

كشفت التحقيقات، أنه وردت معلومات إلى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بحيازة "على ك" عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات تمت مداهمة المنزل محل سكنه، وجرى ضبط المتهم وبحوزته "فرد خرطوش، 50 جرام هيروين، مبلغ مالي قدره 500 جنيه، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته سلاح ناري بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.