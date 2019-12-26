مصر | الإعدام لعامل اختطف طفلا وقتله بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام لعامل اختطف طفلا وقتله بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالإعدام شنقا لعامل وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى وذلك بعد اختطافه طفل من أمام منزله بقرية حانوت بمركز زفتى بهدف الحصول على فدية نصف مليون جنيها ولكنة قام بخنقه.

وتعود أحداث القضية منذ عام، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، اخطارا قسم مركز زفتى، بورود بلاغات من أسرة الطفل براء احمد السباعى باختفاء نجلهم البالغ من العمر 6 سنوات والعثور على ملابسه داخل كيس بالقرب من المنزل.

وأسفرت تحريات فريق البحث أن وراء اختطاف الطفل المدعو رضا عاطف 37 عاما عامل ومقيم بمنزل عم الطفل ونظرا لمروره بضائقة مالية حاول الاقتراض من والد الطفل إلا أنه رفض فخطط لخطف الطفل مقابل إرجاعه نظير فدية نصف مليون جنيه والذى باءت محاولتة بالفشل.

وبتقنين الإجراءات نجح فريق البحث بضبط المتهم واعترف بخطف الطفل وقتله خنقا بكتم أنفاسه وإلقائه داخل مدخنة إحدى المصانع المهجورة بالقرية وأرشد عن مكان الجثة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وتحويل القضية الى محكمة جنايات المحلة التى قضت بالحكم المتقدم.