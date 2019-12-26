مصر | تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الخميس، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتهم المواطنين بالإكراه في التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "إسلام، "كريم، رضا". عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، حيث أقروا أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه وسرقة متعلقاتهم وأموالهم تحت تهديد السلاح الأبيض وتقسيمه المبالغ عليهم.

كانت البداية عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بقيام 3 متهمين بإشهار الأسلحة البيضاء في وجههم وسرقتهم بالإكراه.

وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.