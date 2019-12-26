مصر | حبس 3 متهمين بسرقة نصف كيلو ذهب في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 متهمين بسرقة نصف كيلو ذهب في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية الجزئية، الخميس، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة نصف كيلو ذهب من شقة طيار سابق، بعد تخديره هو ونجله.كانت البداية بورود بلاغ من طيار سابق، يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة نصف كيلو ذهب من داخل شقته، بعدما قام المتهمون بتخديره هو ونجله، وبالانتقال إلى مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات بمحيط العقار، تم الكشف عن هوية المتهمين وهم كل من "أحمد،، 24 عام و"الجارحى،، 23 عام و"أحمد،"، 25عام

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة، وتم الإرشاد عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة.