مصر | براءة رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور من سب الهارب أيمن نور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور من سب الهارب أيمن نور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس ببراءة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والأستاذ محمد العسيري، رئيس التحرير، من تهمة إشاعة أخبار كاذبة تخص الهارب أيمن نور، والذي كان قد أقام في وقتِ سابق، الجنحة الرقيمة ١٩٦٤٨ لسنة ٢٠١٩ جنح الدقي، بداعي نشر مقالًا يحمل في طياته- على حد زعمه - عبارات تفيد السب والقذف واشاعة أخبار كاذبة في جانبه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدين البدوي وأمانة سر مصطفى رشدي الشاذلي.

وأبدت هيئة الدفاع برئاسة هاني تمام المستشار القانوني للجريدة، دفاعها دفوعها الشكلية والموضوعية ومرافعتها الشفوية حيث اعتصمت بطلب البراءة في الموضوع، واختتمت حديثها بأنه وبعد أن اتضح جليًا للهيئةِ الموقرة الفرق بين من خان ومن صان ومن دافع عن وطنه، ومن إنشق عنه معلنًا عدائه الكامل للوطن، ملقيًا بنفسه تحت أقدام الدول المعادية لوطنه التي تبث السموم عبر منصاتها المشبوهة، الأمر الذي وصل بهم إلى حد التحريض على قتل من يسهرون من أجل حماية هذا الوطن من قضاة مصر الأجلّاء وضباط وجنود الجيش والشرطة البواسل ويقدمون الغالي والنفيس لرفعته، وتناسوا أن الوطن هو الباقي وهم الزائلون، فإن هيئة الدفاع تتطلع أن تصدرون حكمكم وتسطرونه بالبراءة في الموضوع رغم حجية وقوة الدفوع الشكلية المبداة وتوافرها، ذلك ليعلم الجميع أن لهذه الدولة درعٍ وسيف وأن لها حراس عدالة وقضاءًا شامخًا يغار على وطنه ويدافع عنه ضد كل معتدٍ غاشم ومتآمر مثلما فعل ويفعل كافة الإعلاميون الشرفاء.

وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالبراءة.