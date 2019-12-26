أخبار مصر | وزيرة التضامن: "ديارنا" أكبر معارض للحرف اليدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: "ديارنا" أكبر معارض للحرف اليدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا يعد أكبر معارض الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة، ويعكس استراتيجية الوزارة في دعم وتسويق الحرف اليدوية.

وأضافت القباج، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات وبأسعار مناسبه فضلا عن منتجات متميزة للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أكدت الوزيرة، أن اختيار محافظة الفيوم كضيف شرف المعرض يعكس الاهتمام بالحرف التراثية في الفيوم ومنها منتجات الخزف والفخار ومنتجات النخيل وبعض المواد الغذائية.

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وافتتحت القباج منذ قليل، برفقه الدكتور محمد سلطان محافظ الفيوم، وغادة والي وكيل الأمين العام بالأمم المتحدة، معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، الذي يستمر حتى 15يناير، وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية. هذا ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً ويضم المعرض منتجات الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشية ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية. جدير بالذكر أن محافظة الفيوم سوف تكون هي ضيف شرف المعرض لهذا العام، حيث سيتم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الاسر المنتجة.