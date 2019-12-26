أخبار مصر | وزيرة التضامن: "ديارنا" أكبر معارض للحرف اليدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: "ديارنا" أكبر معارض للحرف اليدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت القباج، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات وبأسعار مناسبه فضلا عن منتجات متميزة للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما أكدت الوزيرة، أن اختيار محافظة الفيوم كضيف شرف المعرض يعكس الاهتمام بالحرف التراثية في الفيوم ومنها منتجات الخزف والفخار ومنتجات النخيل وبعض المواد الغذائية.
هذا ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً ويضم المعرض منتجات الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشية ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.
جدير بالذكر أن محافظة الفيوم سوف تكون هي ضيف شرف المعرض لهذا العام، حيث سيتم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الاسر المنتجة.
كما يتم الاحتفاء بمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال جناح خاص وكذلك تم تجهيز المعرض ليكون مناسب لاكواد الاتاحه ويوفر كراسي متحركة ومترجمي إشارة للتسهيل علي الزائرين والعارضين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضًا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية، كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار أصطحاب أبنائهم، بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها او الأدوات المستخدمة في المعرض.