أخبار مصر | محمد سعيد محروس رئيسًا للمطارات والملاحة الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سعيد محروس رئيسًا للمطارات والملاحة الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم قرارًا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة الذى قدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن "سعيد"، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

كان المهندس محمد سعيد محروس قد ترأس سابقا الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أثناء تولي شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق، وقد شهدت المطارات المصرية وقتها أعمال تطوير في أجهزتها الأمنية على مرحلتين بتكلفة إجمالية 57 مليون دولار.

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كما حصدت مصر أثناء تولي محروس لرئاسة القابضة للمطارات والملاحة الجوية علي المركز الأول إفريقيا في إجمالي حركة الشحن الجوي والمركز الثاني في إجمالي حركة الركاب لعام 2016 حيث احتل مطار القاهرة المركز الأول افريقيا بمقدار ٣٤٠ ألف طن يليه مطار جوهانسبرج في المركز الثاني بحجم ٣١٠ ألف طن.من إجمالي الحجم الكلي لقارة افريقيا في مجال الشحن الجوي الذي بلغ نحو ٢،٢ مليون طن في نفس العام

وهو الأمر الذي أكد زيادة حجم الاستثمارات فى مجال الشحن الجوي والمطارات، وفقًا للمعايير والقياسات العالمية، مما أسهم بشكل كبير في تنمية حركة النقل الجوي وخلق فرص لزيادة التنمية الاقتصادية،

كما بلغت حركة الركاب الكلية في التقييم النهائي لقارة افريقيا ١٧٨ مليون راكب في عام ٢٠١٦ بلغ نصيب جمهورية مصر العربية منها ٢٦ مليون راكب من بينها ١٦ مليون راكب نصيب مطار القاهرة، محتلا المركز الثاني بعد مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.