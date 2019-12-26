أخبار مصر | انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بتواجدها بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت قرينة الرئيس، أن المعرض يعد فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة.

وتابعت: "بهرنى أيضا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض".