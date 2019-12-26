أخبار مصر | مجلس إدارة مستقل.. ما لا تعرفه عن صندوق الطوارئ للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة مستقل.. ما لا تعرفه عن صندوق الطوارئ للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من جديد، عادت مطالبات الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، بتفعيل صندوق للطوارئ، وذلك لتغطية الحالات الحرجة للزملاء، وذلك في ظل غياب مشروع العلاج عن تغطية المحافظات المختلفة، ووضع حد أقصى للعمليات الجراحية وغير ذلك.



جاءت هذه المطالب وفقًا لقرار الجمعية العمومية للنقابة، مارس الماضي، بإنشاء صناديق لتأمين الزملاء ضد العجز والبطالة وللحالات الحرجة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحفية المختلفة.



وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في اجتماع سابق له، تأسيس الصندوق، على أن تُعرض القرارات على الجمعية العمومية المقبلة في مارس 2020، لتقرر ما تراه مناسبًا.



خطوات جادة من مجلس النقابة

وقرر مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، في أكتوبر الماضي، بدء تنفيذ توصية الجمعية العمومية، بإنشاء صندوق للطوائ، والبدء في وضع لائحة تنفيذية، على أن يكون له مجلس إدارة مستقل عن مجلس النقابة.



وتبرع النقيب وأعضاء مجلس النقابة المساهمة في التأسيس بألف جنيهًا من كل منهما، ومئة جنيه شهريًا لمدة عام، ويمول الصندوق عبر استقطاع ٥٠ جنيهًا شهريًا، من كل عضو بالنقابة.



وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية وعضو مجلس النقابة، إن الصندوق يخدم الحالات الحرجة بشكل كبير، ويسهم في دعم إضافي لمن يستنفذ دعم مشروع العلاج، وغيرها من الحالات التي تتعرض لأزمات طارئة.

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مطالب بالتفعيل

وتقدم عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بمذكرة تُعرض على المجلس في اجتماعه المقبل 30 ديسمبر؛ طالبوا فيها بتفعيل قرار الجمعية العمومية، بتكليف مجلس النقابة بإنشاء الصندوق.



وقال الزملاء في مذكرتهم، إن مطالبهم جاءت نظرًا لما يتعرض له الزملاء من مخاطر، في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جموع أعضاء الجمعية العمومية، ونظرًا لعدم وجود مشروع علاج شامل يغطي تغطية شاملة للحالات الحرجة التي يتعرض لها الزملاء، وعدم استطاعتهم تحمل تكاليف إجراء العمليات.

وطالب الزملاء بتخصيص مبلغ سنوي من ميزانية النقابة للصندوق، بالإضافة إلى قبول التبرعات من الزملاء ومن الغير، كما يتم تخصيص دمغة إعانة، ويتم وضعها في حساب خاص بصندوق الطوارىء بأحد البنوك، وضرورة وضع لائحة خاصة بالصندوق لتحديد ضوابط وشروط الصرف

مجلس النقابة: سنعمل على بدء التنفيذ

وقال عمرو بدر عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات، إن المجلس سيعمل على بدء تفعيل الصندوق، ووضع لائحة تنفيذية لتمويله وإدارته، وتخصيص مجلس إدارة منفصل.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه المقبل، المذكرة التي تقدم بها الزملاء، خاصة وأنه يحتوي على 13 ألف جنيه تبرع بها أعضاء المجلس بعد قرار التأسيس؛ وذلك نظرًا لأهميته لدى الزملاء في ظل الظروف التي تمر بها الصحافة.