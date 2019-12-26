أخبار مصر | الإنسانية أبرزها.. مصادر بالتعليم تكشف متغيرات صياغة "التربية الدينية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنسانية أبرزها.. مصادر بالتعليم تكشف متغيرات صياغة "التربية الدينية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بمركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أنه يوجد ترتيبات داخل المركز ودراسات لبحث متغيرات مادة التربية الدينية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن هذه التغيرات كلها تأتي في إطار الدراسة ولم يتم إقرارها رسميًا حتي الآن، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يتم بمتابعة كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج.

وأوضحت المصادر أن التغيرات تتضمن صياغة مواد التربية الدينية حتي تتضمن مفاهيم الإنسانية واحترام الآخر، وعدم التنمر أو السخرية من شخص ما، على أن تكون المادة ضمن المجموع الكلي.

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وأشارت المصادر إلى أن مركز تطوير المناهج يعمل علي قدم وساق في هذا الأمر ولكن حتي الآن لم يتم اعتماد شيء رسميا.

وكان قد علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، علي ما أثير بشأن مادة احترام الأخر، وقال الوزير في تصريحات صحفية له :"هذه الموضوعات تم بناؤها في نظام التعليم الجديد وليس كمادة منفصلة بهذا المسمي، ونراجع كيفية صياغة مواد التربية الدينية كي تؤكد هذه المعاني".