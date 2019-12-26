أخبار مصر | عام ملئ بالمبادرات.. أبرز إنجازات "القوى العاملة" في 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عام ملئ بالمبادرات.. أبرز إنجازات "القوى العاملة" في 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وزارة القوى العاملة في عام 2019، في إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق "حياة كريمة" للمواطنين، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في المنشآت الكبرى، فضلًا عن اهتمامها بذوي القدرات الخاصة وإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل".



وشهد العام الماضي، خطة متكاملة من الوزارة لتطوير قطاعاتها المختلفة، وذلك ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتستعرض لكم "الخليج 365" أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة القوى العاملة خلال عام 2019.