أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للمنتجات التراثية

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءًا، ويضم المعرض منتجات الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

جدير بالذكر ان محافظة الفيوم سوف تكون ضيف شرف المعرض لهذا العام حيث سيتم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والاسر المنتجة كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الاسر المنتجة.

كما يتم الاحتفاء بمنتجات الاشخاص ذوى الاعاقه من خلال جناح خاص، وكذلك تجهيز المعرض ليكون مناسب لاكواد الاتاحة، وتوفير كراسي متحركة ومترجمي اشارة للتسهيل علي الزائرين والعارضين من الاشخاص ذوى الاعاقه.