أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للمنتجات التراثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للمنتجات التراثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءًا، ويضم المعرض منتجات الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.
جدير بالذكر ان محافظة الفيوم سوف تكون ضيف شرف المعرض لهذا العام حيث سيتم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والاسر المنتجة كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الاسر المنتجة.
كما يتم الاحتفاء بمنتجات الاشخاص ذوى الاعاقه من خلال جناح خاص، وكذلك تجهيز المعرض ليكون مناسب لاكواد الاتاحة، وتوفير كراسي متحركة ومترجمي اشارة للتسهيل علي الزائرين والعارضين من الاشخاص ذوى الاعاقه.
ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضًا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية، كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم بالإضافة الى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها او الأدوات المستخدمة في المعرض.