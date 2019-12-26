أخبار مصر | "تعليم البرلمان" تبحث مع طارق شوقي إضافة مادة احترام الآخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم البرلمان" تبحث مع طارق شوقي إضافة مادة احترام الآخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن توصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفورية بشأن إضافة مادة "احترام الآخر" في الجامعات والمدارس استجابة لمطلب مهند عماد، مُتحدي إعاقة بصرية، أثناء جلسة محاكاة للسفراء ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، ستكون على طاولة النقاش في اجتماعات اللجنة الآونة القادمة.

وأضاف الكومي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن أعضاء لجنة التعليم بالمجلس ستبحث مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أبرز النقاط التي يجب توافرها بمنهج تلك المادة، مُؤكدًا أن أصحاب الاحتياجات والقدرات الخاصة والهمم لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الطبيعي دون تفرقة أو تمييز بالدولة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المشروعة.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له العديد من المواقف الإنسانية تجاه أصحاب الحقوق المُهدرة وينعكس هذا في تلبية كافة مُتطلباتهم بالقانون.

