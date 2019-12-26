أخبار مصر | مطالب بتنفيذ قرار عمومية "الصحفيين" بإنشاء صندوق للطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطالب بتنفيذ قرار عمومية "الصحفيين" بإنشاء صندوق للطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد اتخاذ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قرارًا، بتكليف مجلس النقابة الحالي، بإنشاء صندوق للطوائ، إلا أن جديدًا لم يحدث، بعد انتخابات التجديد النصفي في مارس الماضي.



وقام مجموعة من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، بإطلاق حملة للتوقيعات، والتقدم بمذكرة للنقيب والمجلس، لتفعيل قرار الجمعية العمومية؛ وذلك نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها الزملاء خلال أداء عملهم، بالإضافة إلى غياب مشروع علاج يغطي كافة احتياجات الزملاء، وخاصة صحفيي المحافظات.



وأكد الزملاء أن مطالبهم لا تخرج عن إطار قرارات الجمعية العمومية، في ظل تدهور الحالة الاقتصادية للصحفيين بوجه عام، وانخفاض الرواتب في أغلب المؤسسات.



ومن المقرر أن تُعرض هذه المذكرة على مجلس النقابة، في اجتماعه المقبل 30 ديسمبر.



وجاء نص المذكرة كالتالي:

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السيد الأستاذ/ضياء رشوان نقيب الصحفيين



السادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين

تحية طيبة وبعد ،،،،

نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها جموع أعضاء الجمعية العمومية، ونظرًا لعدم وجود مشروع علاج شامل يغطى تغطية شاملة للحالات الحرجة التى يتعرض لها الزملاء، وعدم استطاعتهم تحمل تكاليف إجراء العمليات.

نطالب نحن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بسرعة إصدار قرار مجلس إنشاء صندوق طوارئ خاص بالحالات المرضية الحرجة، والكوارث التى يتعرض لها الزملاء، على أن يتم تخصيص مبلغ سنوي من ميزانية النقابة للصندوق، بالإضافة إلى قبول التبرعات من الزملاء ومن الغير، كما يتم تخصيص دمغة إعانة، ويتم وضعها فى حساب خاص بصندوق الطوارىء بأحد البنوك، وضرورة وضع لائحة خاصة بالصندوق لتحديد ضوابط وشروط الصرف.

نطالب نحن الموقعون ادناه بعرض الاقتراح على المجلس واصدار قرار بسرعة انشائه.