أخبار مصر | المهندس محمد محروس رئيساً للقابضة للمطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندس محمد محروس رئيساً للقابضة للمطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم قرارًا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة الذى قدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.



جدير بالذكر أن "سعيد"، كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

