أخبار مصر | رئيس "حقوق إنسان النواب" يشيد بموقف السيسي في تدريس مادة "احترام الآخر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "حقوق إنسان النواب" يشيد بموقف السيسي في تدريس مادة "احترام الآخر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية لمطلب مهند عماد، مُتحدي إعاقة بصرية، بإضافة مادة "احترام الآخر" في الجامعات والمدارس، أثناء جلسة محاكاة للسفراء ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، من أجل التعرف على أحلامهم وطموحاتهم في المستقبل، قائلا: "يعكس مدى إنسانيته وإدراكه الكامل لحقوق أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال عابد، لـ "الخليج 365"، إن الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم وهي تسعى لحل كافة الأزمات والعقبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، بالإضافة إلى إشراكهم بالمجتمع كحق أصيل لهم، مُشيرًا إلى أن البرلمان يبذل قصارى جهده لتلبيه احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، حيث تمت الموافقة في ديسمبر 2017 على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائي والذي أعطى الحق للمعاقين في الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، بالإضافة إلى تولى المناصب القيادية بالدولة، وكذلك ضمان الحق في التعليم العالي والدراسات العليا وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وكذلك تحديد نسبة 5% في الوظائف مُلزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.

كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كافة مؤسسات الدولة المصرية ستقوم بسرعة تنفيذ توصيات احتفالية "قادرون باختلاف"، بداية من وضع برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة، وكذلك إطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم في مختلف المجالات خاصةً الرياضية منها.