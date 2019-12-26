أخبار مصر | شاب يجوب شوارع الغربية لتوزيع هدايا رأس السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاب يجوب شوارع الغربية لتوزيع هدايا رأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ببدلة حمراء ولحية بيضاء "ملابس بابا نويل" جاب "محمد الفخراني" شاب عشرينى شوارع مدينة زفتى ممسكا في يده جعبه بها عدد كاف من الهدايا، لتوزيعها على المارة فى لفته تظهر مدى الروح الوطنية ونشر السعادة بشوارع الغربية.

وتواصلت "الخليج 365" مع الفخراني صاحب فكرة "توزيع الهدايا" ليقول "مررنا بفترة عصيبة ونحن الشعب نتشبت بأى مظاهر الفرح والسعادة"، متابعا أن الفكرة ليست جديدة ولكنها من باب ادخال السعادة على قلوب الآخرين حتى لو بشئ بسيط.

وتابع: لا يوجد فرق بين أعياد المسلمين والمسيحين في مصر والجميع يحتفل ببداية عام جديد ندعوا الله ان يكون أفضل من العام المنقضي وان يحقق فيه الجميع كل ما يتمناه.

وأضاف أن مشاركة أخواننا الأقباط أعيادهم شئ يدل على المحبة فيما بيننا فهم أيضا يشاركوننا أعيادنا بالتهانى والمباركات، مضيفا أنه لديه العديد من أصدقائه الأقباط ينتظرون عيد الفطر لأكل الكعك وعيد الأضحى لأكل "الفته".

