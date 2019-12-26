أخبار مصر | "القوى العاملة" في 2019.. فض 86 تجمع عمالي وتحرير 649 محضر لمنشآت مخالفة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" في 2019.. فض 86 تجمع عمالي وتحرير 649 محضر لمنشآت مخالفة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وزارة القوى العاملة على مدار العام المنقضي، خطة لتطوير قطاعاتها المختلفة، بين الداخل والخارج، في القطاعين الحكومي والخاص.

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أيام قليلة وينتهي عام 2019، حيث نجحت وزارة القوى العاملة في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المنقضي، في جميع مجالاتها وفي إطار احتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030 التي تتبعها الوزارة.

ونستعرض لكم أهم انجازات "القوى العاملة" خلال عام 2019 في الفيديو التالي.