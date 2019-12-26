أخبار مصر | مسلة فرعونية و4 كباش وزراعات للنخيل تزين ميدان التحرير

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ميدان التحرير، يرافقه وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العنانى، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



واستمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، وتم بدء العمل في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز، وتجهيز "صينية" الميدان، تمهيدًا لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلًا عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان ايضا نافورة واعمالا مائية وإضاءات، كما تفقد رئيس الوزراء أيضًا اعمال التطوير والتجميل اعلى جراج التحرير.