أخبار مصر | مسلة فرعونية و4 كباش وزراعات للنخيل تزين ميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلة فرعونية و4 كباش وزراعات للنخيل تزين ميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، وتم بدء العمل في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز، وتجهيز "صينية" الميدان، تمهيدًا لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلًا عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان ايضا نافورة واعمالا مائية وإضاءات، كما تفقد رئيس الوزراء أيضًا اعمال التطوير والتجميل اعلى جراج التحرير.
ووضع رئيس الوزراء برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، واعادة رونقه، وابرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل ابي الهول برأس كبش)، وهى الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر، فيما أكد ان عملية التفقد والمتابعة تأتي بهدف دفع سير اعمال التطوير واسراع التنفيذ.
وقال مصطفى مدبولي، خلال الجولة: "ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارًا، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة"، مضيفًا أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع انتقال الوزارات الحكومية في العام المقبل للعاصمة الإدارية، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير".
وتابع مصطفى مدبولي أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية، مشددا على أنه يضع مخططات تطوير العاصمة "القاهرة" على أجندة أولوياته.