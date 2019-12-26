أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": نسعى لتوفير الموارد اللازمة لدفع عجلة إنتاجية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": نسعى لتوفير الموارد اللازمة لدفع عجلة إنتاجية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، إنه جاري اختيار الكوادر المناسبة لتشكيل اللجنة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز سبل الاستثمار والاقتصاد داخل المحافظة، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لاستكمال دفع عجلة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب للقضاء على نسبة البطالة بالمحافظة.

وأوضح أن اللجنة ستستمع لمشاكل المواطنين بالمحافظة، والعمل على حلها، من خلال التواصل مع المسئولين والتنسيق معهم لإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى السعي لتلبية خدمات الأهالي وتوفير السلع والمنتجات لهم بأسعار مخفضة، في محاولة لتحسين حياة المواطنين داخل المحافظة وتهيئة حياة كريمة لهم.

ولفت أن اللجنة ستعمل وفقا لخطة واستراتيجية قوامها الانتشار داخل المحافظة والاستماع لشكاوى المواطنين وتعزيز سبل الاستثمار من خلال المشاركة في المشروعات القومية التي تقام بالمحافظة، وتوفير الأيادي العاملة في جميع المجالات المختلفة.

وأضاف أن خطة اللجنة تأتي في إطار دعم حزب مستقبل وطن لخطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، والعمل على تسهيل كافة العقبات أمام الشباب لإيجاد فرص عمل ومن ثم زيادة الإنتاجية واستكمال بناء الدولة الحديثة التي يشارك فيها جميع الفئات داخل المجتمع المصري.