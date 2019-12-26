شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لشكوى مواطن ويأمر بإصلاح كسر ماسورة مياه بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بقرية التلين بدائرة المركز، وذلك استجابة لأحد أهالي القرية الذي تقدم بشكوي تفيد غرق أحد شوارع القرية بالمياه يسبب كسر في ماسورة مياة الشرب، مناشدا المسئولين بسرعة إصلاحها.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فرع منيا القمح، بالانتقال فورا للقرية لمعاينة الكسر على الطبيعة وإصلاحه، وإنهاء الأعمال به ورفع الأضرار التي وقعت على الأهالي، حفاظًا على الممتلكات الخاصة.