شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ خطة استثمارية لحماية السد العالي بقيمة 235 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا موجزًا بالأعمال التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال 2019، والتي تؤكد على جهود الدولة في مجال حماية وتدعيم السد العالي والحفاظ على سلامته وتنفيذ جميع أعمال الصيانة اللازمة، حيث شملت انجازات الهيئة العامة للسد العالي تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه.

وقال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، إن القطاع يقوم حالياً بتنفيذ عملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم في ضوء نتائج وتوصيات دراسة الجدوى التي تم إجرائها للخزان عام 2009 من خلال اتحاد مكاتب استشارية عالمية بقيادة مكتب (ساليزجيتر) الالمانى ليعمل لمدة 50-70 سنة قادمة مع أنشاء كوبري مروري جديد بديلا عن المرور أعلى جسم خزان أسوان حيث أن زيادة عمر خزان أسوان يساعد على زيادة عمر عمل السد العالي وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال 2019 مبلغ 15.2 مليون جنية وبنسبة قدرها 20%.

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وأضاف «جلال»، أنه تم تنفيذ بانوراما الإضاءة التجميليه لخزان أسوان من جهة الخلف من أجل تجميل خزان أسوان بإنارته من جهة الخلف ليضيف للمنشأ هيبة وسحرا ولمسة جمالية تجذب عيون الزوار وأعمال رفع خطوط المياه العكرة المارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد العالي بإجمالي تكلفة 119.82 مليون جنيه .موضحا ان قيمة المنفذ خلال2019 بلغت 117.4 مليون جنية وبنسبة قدرها 98 %. ومعالجة مواسير تفريغ الهواء لـ 10 وحدات بأنفاق لمحطة كهرباء السد العالي بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال العام 4.00 مليون جنية وبنسبة قدرها 40 %. وكذلك عملية تطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، بتكلفة إجمالية 17.42 مليون جنيه.

واضاف المهندس حسين جلال بأن الهيئة تقوم أيضاً بتنفيذ عملية إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طوارئ السد العالي ومبنى مبيت وتمركز عناصر تأمين مديرية امن أسوان بتكلفة بلغت 14.25 مليون جنيه، وذلك لتأمين قنطرة مفيض طوارىء السد العالي بإنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طوارئ السد العالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى تنفيذ عملية الفتح والتجهيز لقفل السد الترابي بفم قناة مفيض توشكي، بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه، وقيمة المنفذ خلال العام 5.00 مليون جنية وبنسبة قدرها 50 %، وذلك بهدف تصريف المياه الزائدة من بحيرة ناصر إلى قناة مفيض توشكي ومنها إلى منخفضات توشكي لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ناصر عن 182.00 م وللحفاظ على آمان وسلامة السد العالي. وعملية تطوير منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية ومنصة المشاهدة على جسم السد العالي بهدف تطوير المنطقة المحيطة برمز الصداقة المصرية السوفيتية من خلال تنفيذ أعمال زراعة – إنشاء أسوار محيطة للمنطقة – تطوير مركز خدمة الزائرين – نافورة بالبحيرة المحيطة بالرمز....الخ ) وتطوير ساحة الانتظار أمام الرمز (إنشاء مسرح مكشوف للمعدات – تطوير وإنشاء دورات مياه ) وتطوير منصة المشاهدة على جسم السد العالي (تغير المظلات واللوحات الإيضاحية ) وذلك لظهور هذه المناطق بالمنظر المشرف أمام الزائرين المصريين والأجانب بتكلفة إجمالية 10.00مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 7،30 مليون جنية وبنسبة 73%.

ولفت «جلال»، إلى أعمال تطوير متحف النيل بأسوان من خلال إنشاء المركز الثقافي الإفريقي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء مركز ثقافي للدول الإفريقية تحت مسمى «المركز الثقافي الإفريقي» خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي والذي عُقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16إلى 18 مارس عام 2019م تم تطوير متحف النيل من خلال إنشاء مركز ثقافي إفريقي حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تضم العديد من الوثائق والكتب والمستندات التاريخية الهامة عن الدول الإفريقية وتاريخ نهر النيل، وتم استغلال المساحات المتاحة بالدور الأول علوي من المتحف لإنشاء هذا المركز وعرض مقتنيات الدول الإفريقية التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول بالإضافة إلى لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية بالإضافة لعدد من الشاشات تعمل باللمس وتسمح للزائرين بمشاهدة وتصفح الخرائط والمعلومات عن جميع الدول الإفريقية.