شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. زيادة عربات قطارات «القاهرة - إيتاي البارود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت هيئة السكة الحديد اعتباراً من غدا الجمعة تعديل تركيب عدد من القطارات بخط القاهرة / إيتاى البارود والعكس بعربات محسنة ( سيماف ) لتوفير الراحة المناسبة وزيادة عوامل السلامة والأمان والنظافة بهذه القطارات. وقال بيان هيئة السكة الحديد إن «هذا يأتي في اطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك توطين الصناعة الوطنية بمجال السكك الحديدية والمتمثلة في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتوجيهات الفريق / كامل الوزير- وزير النقل بشأن تحسين الخدمة المقدمة بقطارات الضواحى والفروع لخدمة رواد هذه القطارات من موظفين وطلاب».

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