شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة مصر الجديدة تنظم «الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام السرطانية للثدي» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية مصر الجديدة، الجمعة، ندوة توعوية بعنوان «الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام السرطانية للثدي»، التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي حول أورام الثدي وكيفية الكشف المبكر عنها، في السادسة مساءً، بمكتبة مصر الجديدة، بحضور الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقًا، عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة نصر، استشاري الأورام بالمعهد القومي للأورام.

قال د.نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن الجمعية تحرص على نشر الثقافة والوعي المجتمعي في كل العلوم التعريفية، مؤكدًا ضرورة التوعية بهذا المرض وإيصال المعلومات حوله بكل وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة إلى كل المجتمع.