أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد الأعمال النهائية لمشروع ترميم الهرم المدرج بسقارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اللمسات النهائية لأعمال مشروع تدعيم وترميم هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية تمهيداً لافتتاحه فى الربع الأول من عام 2020.

رافقة خلال الجولة السيدة إيمان زيدان، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والسيد صبرى فرج، مدير عام منطقة سقارة ودكتور محمد يوسف مدير اثار سقارة، وغريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم.

وخلال الجولة تفقد الدكتور وزيرى، اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى اعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح الدكتور وزيري، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة السياحة و الاثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين بها، مؤكدا على أن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة حيث أن هرم زوسر هو أقدم بنيان حجري في العالم.

وقد بدأ مشروع الترميم عام 2006 وصم توقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013.

وقال المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، أن اعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالاضافة الي أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

واشار صبري فرج مدير عام آثار سقاره، إلى أن الهرم المدرج يعد اقدم بناء حجري في التاريخ بناه الوزير إيمحتب للملك زوسر الملك الثاني في الأسرة الثالثة.

ويتكون الهرم من مصاطب بُنيت فوق بعضها البعض، وهو ما يمثل تطوراً هائلاً في بناء الأهرامات في ذلك الوقت. ويوجد مدخلان للهرم المدخل الأصلى فى الجانب الشمالى، ومدخل آخر فى الجانب الجنوبى.

وأثناء الجولة تفقد د. وزيري منشآت الخدمات السياجية الموجوده بالمنطقة و ذلك في إطار النهوض بها و تطويرها لرفع كفائتها لخدمة زوار المنطقة من المصريين و الأجانب. كما قابل عدد من المجموعات السياحة الذين اعربوا عن إعجابهم بالحضارة المصرية و عظمة بناء الهرم المدرج.

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أمين الأعلى للآثار يتفقد الأعمال النهائية من مشروع ترميم الهرم المدرج بسقارة (1)



أمين الأعلى للآثار يتفقد الأعمال النهائية من مشروع ترميم الهرم المدرج بسقارة (2)



أمين الأعلى للآثار يتفقد الأعمال النهائية من مشروع ترميم الهرم المدرج بسقارة (3)



أمين الأعلى للآثار يتفقد الأعمال النهائية من مشروع ترميم الهرم المدرج بسقارة (4)



أمين الأعلى للآثار يتفقد الأعمال النهائية من مشروع ترميم الهرم المدرج بسقارة (5)



