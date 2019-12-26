شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على رأس وفد دعوى كبير من كبار قيادات الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد، تأكيدا على أن شعب مصر يحيا بروح المواطنة العظيمة، نعيش معًا مناسباتنا السعيدة ، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة ، والروح الوطنية الصافية ، والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ضم وفد المهنئين الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، والشيخ صبرى ياسين، رئيس قطاع المديريات، والدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح، مدير عام الإرشاد الدينى.

وقد تناول الحديث مفهوم سماحة الأديان والعمل المشترك لترسيخ مفهوم حماية دور العبادة وحرية المعتقد ، والعمل الوطني المشترك، وإعلاء القيم والمشتركات الإنسانية ، وضرورة العمل البناء وبث روح التفاؤل والأمل في غد مشرق.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الخميس صلوات التسبحة الكيهكية الشبابية "سينرچيا 3"، التى تنظمها لجنة جامعة بأسقفية الشباب، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وعدد من الأساقفة والكهنة، وتعد تلك المرة، الثالثة التى يشارك فيها البابا فى التسبحة، إذ سبق وجرى إقامتها عام 2014، و2018.

ومن المقرر أن تبدأ التسبحة فى التاسعة من مساء اليوم، وسيجرى السماح بدخول المشاركين فى التسبحة، اعتبارا من السابعة مساءً، بالبطاقة الشخصية، وبدون دعوات خاصة، والمشاركة متاحة فقط للشباب، بدءًا من أولى جامعة، وحتى سن 30 سنة، وممنوع حضور الأطفال، مع عدم توقع قبول استثناء فى هذا الأمر.

من الليل وحتى مطلع الفجر، تدخل الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى بدأ منذ أيام، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

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