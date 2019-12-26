شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اكتشاف حفرية لزاحف بحرى عملاق من عصر الديناصورات بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق بحثى بقيادة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وأستاذ الحفريات والطبقات والدكتور جبيلى عبد المقصود أبو الخير أستاذ الحفريات الفقارية بكلية العلوم جامعة الوادى الجديد، حفرية لكائن زاحف بحرى عملاق عاصر الديناصورات بمدينة الداخلة بالوادى الجديد، ويعتقد أن عمر الحفرية أكثر من 70 مليون سنة، وأكد الفريق البحثى أن الحفرية كانت محفوظة بشكل جيد جدا، حيث إن 80% من الهيكل العظمى بها مكتمل وسليم وربما يرجع تاريخها للعصر الطباشيرى .

وترجع أهمية تلك الحفرية إلى أنها أول حفرية شبة كاملة يتم اكتشافها فى مصر وافريقيا لكائن زاحف بحرى عملاق وقد ضم الفريق محمد كامل محمد جيولوجى متخصص، واحمد عصام حلمى معيد بكلية العلوم قسم الجيولوجيا وحسناء احمد محمد معيدة بقسم الجيولوجيا، وسارة محسن مساعد باحث بقسم الجولوجيا وعدد من طلاب قسم الجيولوجيا بكلية العلومة جامعة الوادى الجديد.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إن أهمية الاكتشاف ترجع إلى أن تلك الكائنات كانت موجودة حتى نهاية العصر الطباشيرى ثم انقرضت بشكل مفاجئ هى وحوالى 95% من الكائنات التى كانت موجوده على سطح الأرض وبالتالى يفيد ذلك الكشف العلمى فى محاوله التعرف على الأسباب والتغيرات المناخية التى أدت لانقراض تلك الاحياء من على سطح الارض.

ويعد هذا الاكتشاف هو الثانى فى المحافظة حيث إنه قبل نحو عامين، تمكَّن فريق مصرى أمريكى مشترك من الكشف عن حفريات لديناصور فى نهاية العصر الطباشيرى قبل نحو 65 مليون سنة، أطلقوا عليه «منصوراصورس» نسبة الى جامعة المنصورة.

وعُثِرَ على الديناصور الجديد فى الواحات الداخلة أثناء رحلة استكشافية قام بها باحثون تابعون لمركز علوم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور هشام سلام، الحاصل على درجته العلمية فى مجال الحفريات الفقارية من جامعة أكسفورد بالتعاون مع فريق بحثى نسائى مُكوَّن من الدكتورة إيمان الداودى أول باحثة مصرية وعربية فى مجال الديناصورات، والدكتورة سناء السيد، والدكتورة سارة صابر من جامعتى المنصورة وأسيوط.

وكان الديناصور المكتشف إلى عائلة تُسمَّى «تيتانورسوريا»، وهى نوع من الديناصورات النباتية طويلة العنق، التى كانت شائعة فى جميع أنحاء العالم خلال العصر الطباشيرى، تلك العائلة معروفة بكونها أكبر الحيوانات البرية التى عرفها العِلْم حتى الآن، إلا أن الديناصور المكتشف حديثاً يختلف عنها فى العديد من الخصائص حيث إن وزنه يعادل تقريباً وزن فيلٍ أفريقى، وهيكله يختلف عن هيكل الديناصورات الاعتيادية التى تنتمى لتلك العائلة.

Advertisements