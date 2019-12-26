شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، بحضور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، عددا من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والقومية والكتاب الصحفيين لعرض جهود الحكومة على مدار الفترة الماضية، بجانب استعراض عدد من الملفات فى مقدمتها جهود حل التشابكات المالية بين الوزارات وبرامج الحماية الإجتماعية ومبادرة الحكومة والبنك المركزى التحفيزية لدعم قطاع الصناعة ومنها حل مشاكل المصانع المتعثرة .

كما يستمع رئيس الوزراء لرؤية ووجهات نظر رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، وتضم قائمة الحضور كلا من الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى عادل حموده رئيس تحرير جريدة الفجر ، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى وخالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار، وعماد حسين، رئيس تحرير الشروق ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعى ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

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وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال إجتماع الحكومة إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الافتتاح الذي شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.