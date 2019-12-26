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المهندس محمد سعيد محروس رئيساً للقابضة للمطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، قراراً بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة الذى قدم له الشكر  على جهوده خلال الفترة الماضية.

 

جدير بالذكر أن المهندس محمد سعيد محروس، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيساً لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

 

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وكان الطيار محمد منار عبد الحميد وزير الطيران المدنى، أكد بعد اختياره وزيرا للطيران، أنه جاء ليستكمل ما بدأه الوزراء السابقون، مشددا: نعمل على رفع كفاءة مصر للطيران، ومساهمتها فى رفع الاقتصاد المصرى.

 

وأضاف انا ابن القطاع وعمرى كله قضيته فى قطاع الطيران، وجميع حقوق العاملين محفوظه ونعمل على رفع كفاءة العاملين.

 

 

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