شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تحديد طرق بديلة حال إغلاق أي طرق نتيجة سوء الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الخميس، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة مع مراجعة تأمين أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

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وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وأكد الوزير أن محافظتى الأسكندرية ومطروح قررتا تأجيل الدراسة الأربعاء والخميس، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة وأمن أبناء المحافظتين، مشيراً إلى أن المحافظات تقوم باستمرار بمراجعة خطة انتشار المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى، وقال إنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور لتحديد طرق ومحاور بديلة في حالة إغلاق أي طرق أو ميادين رئيسية.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى استقرار الأوضاع في معظم المحافظات مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الأسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وبورسعيد، وقامت غرف العمليات في المحافظات المشار إليها بإستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم الأمطار والتعامل معها.