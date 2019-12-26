شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 3 نواب عن اللقاء الأول لمحافظ بني سويف مع أعضاء البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غاب 3 نواب عن اللقاء الأول للدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، الذي عقده مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تشمل القطاعات الخدمية وكل ما يهم المواطن السويفي في كافة مناحي الحياة، ومناقشة الرؤية والخطة التنموية للمحافظة، وتحديد الأولويات التنموية الحالية والمستقبلية.

أكد محافظ بني سويف على أن أعضاء مجلس النواب بالمحافظة يمثلون ركيزة أساسية في منظومة العمل المتكاملة لتنفيذ خطة الدولة التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، على أن تكون الأولوية للقطاعات الخدمية والحيوية التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن من خلال الارتقاء بمنظومة الخدمات الحيوية والجماهيرية.

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لما وجده منهم من الحرص الشديد على دعم جهود الدولة في كافة القطاعات من منطلق حسهم الوطني المميز، مشيراً إلى حرصهم، منذ قدومه للمحافظة، على عرض مشكلات المواطن واستعدادهم للمساهمة في توفير الحلول.

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وأشار المحافظ إلى أن التوجه الحالي للدولة هو أن يكون أعضاء مجلس النواب شركاء أساسيين ومحوريين في دعم خطة الدولة التنموية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية أن يعمل الجميع وتعمل كل مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد، وتغليب المصلحة العامة وأن تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن استبشارهم الخير منذ اختيار القيادة السياسية محافظا شابا ليتولى المسؤولية بالمحافظة، خاصة أنهم وجدوا من المحافظ الدراسة الوافية للمشكلات الأساسية بالمحافظة، والرؤية الواضحة للنهوض بها في عدد من القطاعات التنموية المهمة.

استمع المحافظ لعدد من المشكلات التي طرحها بعض النواب أثناء الاجتماع، وتم الاتفاق على خطوات عملية يتم تنفيذها بالشراكة وتوفير الحلول والبدائل الممكنة أو الدفع بها من خلال التواصل والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة آليات للتواصل الدائم بين المحافظ وأعضاء مجلس النواب والتنفيذيين من رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ضمن فريق عمل واحد يعمل من أجل المواطن السويفي، على أن يشترك في هذه المنظومة المتكاملة المجتمع المدني الفاعل والجامعة وكوادرها العلمية والبحثية والشباب الذي سيمثل مصدر قوة كبيرة وركيزة أساسية في تنفيذ خطة المحافظة التنموية والخدمية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب: «على أبودولة، مجدي بيومي، هشام مجدي، عبدالرحمن برعي، عبدالحكيم مسعود، حسام العمدة، عصام خلاف، محمود عزت، ميرفت ميشيل، عبدالله على مبروك، محمد كساب، عاطف عبدالجواد، على بدر»، فيما حضر من قيادات المحافظة كل من الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ.