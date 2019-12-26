شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تكثيف الحملات لمواجهة البناء المخالف خاصة على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن كافة الاحياء تواصل تكثيف حملاتها لمواجهة المخالفات البنائية وخاصة المقامة على أملاك الدولة دون وجه حق وتنفيذ قرارت الإزالة الصادرة لها، مع رصد يومى لجميع المخالفات التى ترتكب بنطاق كل حى، خاصة التى لا تزال فى المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته بهدف عودة الانضباط للشارع القاهرى وفرض هيبة الدولة والحفاظ على المال العام والتصدى لكافة الخارجين على القانون وتحرير محاضر لهم واحالتها إلى النيابة المختصة.

وفى هذا السياق قام حى الخليفة برئاسة العميد حاتم السبع بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها التصدى لمخالفات البناء فى المهد حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف فى 7 و9 حارة مراد بالحلمية، حيث تم هدم الأعمدة الخرسانية وفك الشدة والعروق الخشبية ومصادرة مواد البناء، وتم عمل المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة المختصة.

وأشار رئيس الحى أن الحى مستمر فى تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتعدى على الأرصفة مع رفع مستوى النظافة والتصدى لكافة الظواهر السلبية بشوارع الحى.

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كما نفذ حى السيدة زينب حملة مكبرة، ترأسها الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحى، تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة بضرورة التواجد الميدانى المستمر من قبل رؤساء الأحياء والإدارات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن رفع الاشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، وتم غلق مقهى بميدان السيدة وغلق 4 محلات بدون ترخيص وإزالة 2 سقفيه خشبيه وإزالة 2 فاترينة مخالفة بشارع المواردى وشارع بستان الفاضل المتفرع من شارع على يوسف، وذلك بالاشتراك مع قائد شرطة المرافق النقيب حسن محمد، وقسم شرطة السيدة زينب، وإدارة الاشغالات والمحلات والبيئة، ومشرفى المربعات، وتم إيداع جميع ما تم مصادرته بمخزن الحى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.