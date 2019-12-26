محافظ القاهرة: تكثيف الحملات لمواجهة البناء المخالف خاصة على أملاك الدولة

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وأشار رئيس الحى أن الحى مستمر فى تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتعدى على الأرصفة مع رفع مستوى النظافة والتصدى لكافة الظواهر السلبية بشوارع الحى.
كما نفذ حى السيدة زينب حملة مكبرة، ترأسها الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحى، تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة بضرورة التواجد الميدانى المستمر من قبل رؤساء الأحياء والإدارات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن رفع الاشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، وتم غلق مقهى بميدان السيدة وغلق 4 محلات بدون ترخيص وإزالة 2 سقفيه خشبيه وإزالة 2 فاترينة مخالفة بشارع المواردى وشارع بستان الفاضل المتفرع من شارع على يوسف، وذلك بالاشتراك مع قائد شرطة المرافق النقيب حسن محمد، وقسم شرطة السيدة زينب، وإدارة الاشغالات والمحلات والبيئة، ومشرفى المربعات، وتم إيداع جميع ما تم مصادرته بمخزن الحى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إزالة بناء مخالف على أراضى الدولة
مصادرة مواد بناء
إزالة مخالفات
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