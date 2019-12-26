شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" فى زيارة للمُجمع الحرفى لمتحدى الإعاقة "لخريجى مدارس التربية الفكرية" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية زيارة إلى (المُجمع الحرفى لمتحدى الإعاقة لخريجى مدارس التربية الفكرية) بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة فى تنمية وتطوير المجتمع وتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، تم خلال الزيارة توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن ( بطاطين ، هدايا ، عبوات مواد غذائية متنوعة)، وكان لتلك الزيارة الأثر الطيب ، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بتلك المبادرة الإنسانية من وزارة الداخلية.

وتستمر وزارة الداخلية فى تنظيم الزيارات والمبادرات الإنسانية والإجتماعية إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطن الأولى بالرعاية.

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كما واصلت وزارة الداخلية تنظيم زيارات لمجموعة من طلاب المدارس، واستقبالهم بالمواقع الشرطية للتعريف بالمهام التى يضطلع بها رجال الشرطة فى حفظ الأمن، ولغرس السلوكيات الإيجابية لديهم، حيث نظمت مديريات أمن (القاهرة، الغربية، الفيوم، سوهاج)، والإدارة العامة للحماية المدنية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق الأمن الإجتماعى فى شتى المجالات، وتوطيد أواصر الصلة مع المواطن لاسيما طلبة المدارس لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم ورفع الوعى المرورى والأمنى وتجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها.

كانت وزارة الداخلية قامت تنظيم العديد من الزيارات لكافة المدارس خلال الفترة الماضية، وتعريف الطلاب بدور رجال الشرطة فى التواصل مع أطياف الشعب ومساعدتهم فى التصدى للخارجين عن القانون وكيفية التعامل معهم.