شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، متابعة غرفة عمليات للوزارة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبا لأية أحداث غير متوقعة مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى استقرار الأوضاع فى معظم المحافظات مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الأسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وبورسعيد وقامت غرف العمليات فى المحافظات المشار إليها بإستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم الأمطار والتعامل معها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظتى الأسكندرية ومطروح قررت تأجيل الدراسة أمس واليوم بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية وذلك حرصاً على سلامة وأمن أبناء المحافظتين، مشيراً إلى أن المحافظات تقوم باستمرار بمراجعة خطة انتشار المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى، وقال أنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور لتحديد طرق ومحاور بديلة فى حالة إغلاق أى طرق أو ميادين رئيسية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس (1)



رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس (2)

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رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس (3)



رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس (4)



رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس (5)



رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس (6)



