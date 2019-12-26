شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن بدء تلقى طلبات التقدم لرحلة العمرة لأعضائها فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الاجتماعية، فى النقابة العامة للأطباء، بدء تلقيها طلبات التقدم لرحلة عمرة للأطباء على مستوى الجمهورية، على أن تكون الرحلة، يوم الخميس 13 فبراير 2020، مشيرة إلى أنه للحجز والاستعلام عن الرحلة، يتم ذلك عن طريق اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، مع إمكانية سداد تكلفة الرحلة عن طريق النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وإرسال الاوراق مع مندوب النقابه الفرعية.

وأوضحت اللجنة، فى بيان، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للرحلة، هى: جواز سفر صالح لمدة سنة، وصور شخصية ذات خلفية بيضاء، وشهادة صحية للتطعيم ضد مرض الحمة الشوكية، بالإضافة إلى إيصال سداد لرسوم التطعيم، مشيرة إلى ضرورة وجود محرم للسيدات الأقل من 45 سنة، على ألا يقل عمر الرجل المحرم عن 18سنة.

Advertisements

وأضافت: أن يكون برنامج الرحلة، هو السفر يوم الخميس 13 فبراير 2020، والصلاة ليوم الجمعة بالمدينة، وجمعة بمكة، والسفر إلى المدينة مباشرة والعوده إلى جدة، مع إجراء عدة زيارات لمزارات المدينه المنورة ومكة المكرمة.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن الأسعار، هى:الفرد بالغرفة الرباعية 19500 جنيه، والفرد بالغرفة الثلاثية 20500 جنيه، والفرد بالغرفه الثنائية 21500جنيه، والطفل من يوم حتي سنتين 9000جنيه، والطفل من سنتين حتي 12سنة 12000 جنيه، مشيرة إلى أن الإقامة ستكون بفندقين كبيرين بالمدينة ومكة.

وأكدت اللجنة الاجتماعية، بنقابة الأطباء، اهتمامها بتوفير كافة الخدمات اللازمة للأعضاء خلال رحلتهم، بداية من تحركهم من القاهرة، وحتى عودتهم لها، التزاما بدور النقابة نحو أعضائها على مستوى الجمهورية، فى توفير خدمات لكافة الأطباء بمستوى وأسعار تناسبهم، سواء وحدات سكنية، أو خدمات صحية، أو شراء سيارات بالتقسيط، ورحلات تعليمية، وترفيهية.