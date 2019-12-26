شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان أعمال توصيل الكهرباء بالمدن الجديدة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة أعمال توصيل التيار الكهربائى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات السكنية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.‬

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‫وخلال الاجتماع أكد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد شاكر، ضرورة الإسراع بالانتهاء من توصيل الكهرباء للمشروعات المختلفة، من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، والعمل معا على حل أى مشكلات تواجه تنفيذ المشروعات، وبأسرع وقت ممكن.‬

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‫كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على التواصل الدائم بين القيادات التنفيذية من الجهات التابعة لوزارتى الإسكان والكهرباء، لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة فى الأوقات المحددة، وحل جميع العقبات التى تواجه التنفيذ.‬

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‫كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات، التى تواجه تحديات مختلفة بعدد من المدن الجديدة، وتم التوصل إلى حلول، للعمل على سرعة توصيل التيار لهذه المواقع. ‬

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الأقصر – أسوان – قنا – بورسعيد – البحيرة – كفر الشيخ – الجيزة)، ومدن (المنيا الجديدة – السادات – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – الفيوم الجديدة – بدر).

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

كما طالب الوزير بتنفيذ أعمال المرافق بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت ممكن، وكذا توزيع المبانى الخدمية بشكل جيد بمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، مُكلفاً بإعداد تقرير أسبوعى عن موقف تنفيذ الوحدات بمنطقة الـ800 فدان بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا إعداد تقارير دورية بموقف تنفيذ الوحدات بمدينة بدر.

وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكداً على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، فى المشروعات المستقبلية.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى محافظة الأقصر، تم الانتهاء من تنفيذ 360 وحدة، وجارٍ تنفيذ 384 وحدة أخرى، وفي محافظة أسوان، تم وجارٍ تنفيذ 3344 وحدة أخرى، وفى محافظة قنا، تم وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة، بمدينتى (نجع حمادي – الوقف)، وفى محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، بمدينتى (بورفؤاد – بورسعيد)، وفى محافظة البحيرة، جارٍ تنفيذ 144 وحدة، وفى محافظة كفر الشيخ، تم وجارٍ تنفيذ 3661 وحدة، وفى محافظة الجيزة، جارٍ تنفيذ 2574 وحدة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة المنيا الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة، وفى مدينة السادات، تم وجارٍ تنفيذ 15780 وحدة، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 70272 وحدة، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77424 وحدة، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 1536 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.