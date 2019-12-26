شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 طن "زبالة ومخلفات" من الطريق الدائرى فى المريوطية والمنصورية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووجه المحافظ على الفور شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة بسرعة رفعها دون انتظار حيث تم الدفع بـ 25 معدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع كافة المخلفات المتراكمة، التى كانت تشوه المظهر العام.
كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز الواقع بنطاقهم مسار الطريق الدائرى بالمتابعة الدورية لحالة النظافة به وعدم السماح بتكرار وجود أى مخلفات به بإعتباره أحد الطرق الحيوية الرابطة داخل وخارج محافظة الجيزة، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة للكبارى والأنفاق والمحاور المرورية بالمحافظة للوصول إلى المستوى الجمالى اللائق بها مشيراً أنه تم توجيه هيئة النظافة برفع كفاءة النظافة بكافة الطرق والمحاور وخاصه الطرق السياحية حتى تظهر المحافظة بالمظهر اللائق لها.
كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بمتابعة مجهودات رفع كفاءة النظافة ومتابعة يومية لأداء شركات الجمع السكنى واستطلاع أراء المواطنين فى مستوى أداء الشركات.
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