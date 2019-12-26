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2000 طن "زبالة ومخلفات" من الطريق الدائرى فى المريوطية والمنصورية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل أكبر حملاتها لرفع المخلفات من أعلى الطريق الدائرى والمتراكمة على مدار سنوات بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم رفع حوالى 2000 طن مخلفات رتش وتراكمات بعدد من البؤر التى تم رصدها على الطريق الدائرى نطاق أحياء الهرم والعمرانية والطالبية  خلال حملات استمرت اعتباراً من مساء يوم الجمعة الماضية، جاء ذلك عقب تلاحظ محافظ الجيزة أثناء مرورة الدورى يوم الجمعة الماضية وجود كميات كبيرة من المخلفات فى المنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية والتى وجه مسبقا المحافظ برفعها بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى .

 

ووجه المحافظ على الفور شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة بسرعة رفعها دون انتظار حيث تم الدفع بـ 25 معدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع كافة المخلفات المتراكمة، التى كانت تشوه المظهر العام.

 

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز الواقع بنطاقهم مسار الطريق الدائرى بالمتابعة الدورية لحالة النظافة به وعدم السماح بتكرار وجود أى مخلفات به بإعتباره أحد الطرق الحيوية الرابطة داخل وخارج محافظة الجيزة، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة للكبارى والأنفاق والمحاور المرورية بالمحافظة للوصول إلى المستوى الجمالى اللائق بها مشيراً أنه تم توجيه هيئة النظافة برفع كفاءة النظافة بكافة الطرق والمحاور وخاصه الطرق السياحية حتى تظهر المحافظة بالمظهر اللائق لها.

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كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بمتابعة مجهودات رفع كفاءة النظافة ومتابعة يومية لأداء شركات الجمع السكنى واستطلاع أراء المواطنين فى مستوى أداء الشركات.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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