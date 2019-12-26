شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لمنظمة خريجى الأزهر فى سوهاج للتوعية بخطورة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بسوهاج، بالتعاون مع الإدارة الثقافية بفرع ثقافة سوهاج وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج، ندوة موسعة بعنوان "الإرهاب نبت شيطاني لا دين له"، وأكد الدكتور محمد عمر أبو ضيف عضو المنظمة بفرع سوهاج، على خطورة الفكر المتطرف الذي يدمر العالم، موضحاً مفهوم الإرهاب وتعريفاته غير المنضبطة، مستعرضاً تاريخ الإرهاب وإنه مناف تماماً لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وذلك بالأدلة القرآنية والنبوية.

وأشار إلى أن هذا الفكر المتطرف لم يظهر إلا عن طريق النابتة من النشء التي يستخدمهم أصحاب المصالح ويقوموا بغسل عقولهم واخترقها.

كما أوضح أبو ضيف أن مصر هي بلد الإسلام الوسطى، بفضل الأزهر الشريف الذي يعد قبلة لمسلمى العالم لينهلوا من علومه التى تقوم على الوسطية والاعتدال، البعيدة عن التطرف والعنف.

Advertisements

كما شارك بالمحاضرة الدكتور أحمد فهمي - وكيل الكلية، والدكتور ناصر أبوزيد - مدرس أصول اللغة بالكلية ، والدكتور حسن شيخون - مدرس اللغويات بالكلية و مصطفى الحمامصي- مدير الإدارة الثقافية وهيئة التدريس والهيئة المعاونة.

يذكر أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر استنكرت في بيان لها اليوم ما قام به مسلحون من هجوم إرهابي على شمال بوركينا فاسو، مما أدى إلى مقتل 35 مدنيا معظمهم من النساء، وسبعة أفراد من قوات الأمن.

وقال بيان المنظمة إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) .