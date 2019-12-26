شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لمنظمة خريجى الأزهر فى سوهاج للتوعية بخطورة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن هذا الفكر المتطرف لم يظهر إلا عن طريق النابتة من النشء التي يستخدمهم أصحاب المصالح ويقوموا بغسل عقولهم واخترقها.
كما أوضح أبو ضيف أن مصر هي بلد الإسلام الوسطى، بفضل الأزهر الشريف الذي يعد قبلة لمسلمى العالم لينهلوا من علومه التى تقوم على الوسطية والاعتدال، البعيدة عن التطرف والعنف.
كما شارك بالمحاضرة الدكتور أحمد فهمي - وكيل الكلية، والدكتور ناصر أبوزيد - مدرس أصول اللغة بالكلية ، والدكتور حسن شيخون - مدرس اللغويات بالكلية و مصطفى الحمامصي- مدير الإدارة الثقافية وهيئة التدريس والهيئة المعاونة.
يذكر أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر استنكرت في بيان لها اليوم ما قام به مسلحون من هجوم إرهابي على شمال بوركينا فاسو، مما أدى إلى مقتل 35 مدنيا معظمهم من النساء، وسبعة أفراد من قوات الأمن.
وقال بيان المنظمة إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) .
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