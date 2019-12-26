شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: غدا انطلاق ماراثون زايد الخيرى بنسخته السادسة بمشاركة 20 ألف شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، إلى أن يوم غد الجمعة، سيشهد تنظيم ماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة، والذى يشارك فيه نحو 20 ألف شاب، وتستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، فى إطار تأكيد الوزارة على الدور المجتمعي للرياضة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن يومى 6 و 7 يناير المقبل يشهد قدوم كبار نجوم العالم في كرة القدم إلى مصر، حيث سيتم تنظيم مُباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات، كما سيشهد اليوم التالي للمباراة تنظيم احتفالية الإعلان عن أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2019، والتى ستقام فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

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وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال إجتماع الحكومة إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الافتتاح الذى شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبيروالمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.