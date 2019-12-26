شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. السيسى لـ"بابا الفاتيكان": نقدر جميع القيادات الدينية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفياً، بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي المجيد.

وأكد الرئيس تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية علي مستوي العالم باختلاف أطيافهم، خاصةً قيادات الفاتيكان.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهر..

السيسى لـ" بابا الفاتيكان": نقدر جميع القيادات الدينية بالعالم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفياً، بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي المجيد.

وأكد الرئيس تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية علي مستوي العالم باختلاف أطيافهم، خاصةً قيادات الفاتيكان.

رئيس الحكومة: تكليفات وصلاحيات لنواب الوزراء لنجاح إعداد صفوف قيادات جديدة

ترأس اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيثُ توجه بالشُكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مُؤكداً أن كل جُهد مخلص يُبذل فى هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.

الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

Advertisements

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.

"بابا نويل" يستقبل السياح بالشيكولاتة والهدايا فى مطار القاهرة.. صور

احتفل مطار القاهرة الدولي مع الركاب باعياد الكريسماس، وقام "بابا نويل" بجولات داخل صالات السفر والوصول والتقاط الصور التذكارية مع السياح والمصريين، ووزع الهدايا الخاصة بالكريسماس والشيكولاتة خاصة داخل صالة السفر بمبني الركاب "1" المعروف بالمطار القديم تحت إشراف الطيار اشرف حافظ مدير المبني، قالت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة أن المطارات قامت بزيادة أعداد العلاقات العامة في المطارات ، خاصة مطار القاهرة الدولي لمواجهة كثافة التشغيل داخل المطارات في ظل زيادة الرحلات الجوية خلال الفترة الحالية لقضاء اجازة الكريسماس وأعياد راس السنة ، كما تم تواجد "بابا نويل" داخل المطارات السياحية لاستقبال الركاب.

رئيس الوزراء يكلف بسرعة نقل 1000 موظف لسد العجز بمكاتب الشهر العقارى

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال إجتماع الحكومة اليوم الخميس، إلى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة التى تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفى مقدمتها صياغة التشريعات التى تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة فى المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

أردوغان يواصل التدخل فى شؤون ليبيا: نرسل قوات عسكرية إليها يناير المقبل

واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، التدخل فى شئون الدول الأخرى الأمر الذى اعتاد عليه، قال إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير، وزار أردوغان تونس أمس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

شيخ الأزهر من الكاتدرائية: الأديان والتقاليد تحمى مجتمعنا من الهلاك

ترأس الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وفدًا إسلاميًا لتهنئة قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد، حيث استقبله بطريرك الكنيسة بالكاتدرائية اليوم الخميس، وقدم الإمام الأكبر التهنئة للبابا تواضروس مشددًا على روح الإخوة والمحبة والتعاون التى تجمع بين المؤسستين الدينيتين الكبيرتين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، واعتبر أن الأديان والعادات والتقاليد هى التى تحمى المجتمعات الشرقية من الهلاك مشيرًا إلى أن العالم يواجه دعاوى حرية الإجهاض والمثلية وسط مطالبات للدول أن تنقى تراثها وقوانينها للتواكب مع هذه المعانى.