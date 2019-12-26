شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 6 مواطنين لتجنسهم بالإسرائيلية دون إذن مسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إدن سابق، وتم إسقاط الجنسية عن كلا من عرفات يوسف عرفات فلسطينى الجنسية لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى، وإسقاط الجنسية عن كلا من : علاء الدين محمد صلاح الدين من مواليد إسرائيل لتجنسه بالجنسية الإسرائيلة، بسام أحمد عبد العاطى سليمان من مواليد القاهرة لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية، سوزان أحمد عبد العاطى سليمان لتجنسها بالأسرائيلية، إسقاط الجنسية عن صفا بنيامين زكى غبريال من مواليد القاهرة لتجنسه بالإسرائيلية دون إذن مسبق، وإسقاط الجنسية عن ماهر إسماعيل حمدان المصرى لإقامته العادية خارج البلاد.

Advertisements

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قد ترأس إجتماع الحكومة اليوم الخميس لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول إجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا.

وإستهل رئيس الوزراء الإجتماع بتهنئة الوزراء الجدد، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم .