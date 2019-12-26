شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ،كما وافق المجلس على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن قيام مصلحة الكيمياء بشراء أجهزة علمية معملية لفرعي المصلحة بميناءي دمياط وبورسعيد، وذلك نظراً لأهمية تجهيز فرعي مصلحة الكيمياء بالميناءين، إلى جانب توفير الأجهزة المطلوبة لخدمة العملاء بالميناءين ولخدمة الصادرات لأفريقيا، وكذا لخدمة محور تنمية قناة السويس والمناطق والتجمعات الصناعية اللوجستية بالمحور ومدينة الأثاث بدمياط، وذلك بالنظر لدخول هذه الموانئ ضمن المرحلة الأولى للمراكز اللوجستية للنافذة القومية الواحدة لمصلحة الجمارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ترأس اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعى ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال إجتماع الحكومة إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

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كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الافتتاح الذي شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.