شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تأسيس شركة بين الأوقاف والزراعة لمنح علامة "الذبح الحلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة فى تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال"، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على المشاركة الفعالة فى هذه الصناعة وما تشهده من اتساع فى حجمها بالوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/12/2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

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وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال إجتماع الحكومة إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الافتتاح الذى شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.